В Шушарах неизвестные в масках и с оружием отобрали у перекупщика «БМВ Х6»

10 июля 2025 года в 19:04 в правоохранительные органы Пушкинского района поступило заявление от 39-летнего жителя, занимающегося перепродажей автомобилей, о хищении его транспортного средства. Согласно заявлению, инцидент произошел у дома номер 22 по улице Первомайская в поселке Шушары, где неизвестные лица в масках, угрожая оружием, завладели его автомобилем «БМВ Х6» и скрылись с места преступления.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что заявитель и его 48-летний знакомый планировали перепродать указанный автомобиль, приобретенный в феврале 2025 года у жительницы Пермского края. В процессе осмотра автомобиля к ним подошел неизвестный, представившийся специалистом по подбору автомобилей. В этот момент из-за угла появились трое мужчин в масках, потребовавших ключи от автомобиля под угрозой применения огнестрельного оружия. Злоумышленники поместили знакомого заявителя в «БМВ Х6», где также находились бывшая владелица автомобиля из Пермского края, ее сын и еще один неизвестный в маске, и направились к дому потерпевшего для получения документов на транспортное средство.

В автомобиле нападавший в маске забрал из сумки знакомого заявителя 350 000 рублей. Другие двое злоумышленников в масках усадили заявителя в автомобиль «Лифан Х60» и потребовали от него 300 000 рублей.

После получения необходимых документов бывшая владелица автомобиля и ее сын покинули место происшествия на «БМВ Х6».

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 162, часть 4 УК РФ (разбой).

Сотрудники полиции установили связь с бывшей владелицей автомобиля и убедили ее прибыть в отделение полиции, где она и ее сын были задержаны на основании статьи 91 УПК РФ для проведения дальнейших следственных действий.

Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причастность задержанных к совершению данного преступления и принимают меры по розыску остальных участников нападения.