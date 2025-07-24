В Петербурге мужчина выстрелил из пневматики в молодую пару

23 июля 2025 года, в 02:48, в отделение полиции Кировского района поступило заявление от мужчины 38 лет. Он сообщил, что вечером предыдущего дня, возле дома номер 72 по улице Лени Голикова, неизвестный молодой человек 18 лет продемонстрировал его 17-летнему сыну пневматическое оружие и произвел несколько выстрелов в землю, рядом с подростком. После того, как юноша попытался уйти, он ощутил боль в нижней конечности, а его 18-летняя спутница обнаружила ранение на лице. Злоумышленник объяснил свои действия нелепой шуткой.

Впоследствии, в полицию поступило сообщение о том, что оба пострадавших обратились в медицинское учреждение за помощью, и после оказания необходимой помощи были направлены на амбулаторное лечение.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

Лицо, осуществившее стрельбу, было задержано на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.