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Питерец.ру » Происшествия » На улице Бабушкина иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу

На улице Бабушкина иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Проводится проверка по факту ДТП на улице Бабушкина, в котором тяжело пострадала несовершеннолетняя самокатчица 

Сегодня днем, 23 июля 2025 года около 13 часов 55 минут, близ дома номер 109 по улице Бабушкина, произошел инцидент. 56-летний мужчина, находившийся за рулем транспортного средства марки "Опель Астра", допустил столкновение с шестнадцатилетней девушкой, передвигавшейся по дороге на электрическом самокате, взятом в аренду.

Установлено, что девушка пересекала проезжую часть в момент, когда на светофоре горел красный свет, что является нарушением правил дорожного движения.

Вследствие указанного дорожно-транспортного происшествия, управлявшая самокатом несовершеннолетняя получила серьезные повреждения и была экстренно доставлена в медицинское учреждение. Состояние пострадавшей оценивается врачами как крайне тяжелое.

В настоящее время компетентными органами осуществляется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего инцидента. По факту данного происшествия инициирована проверка.

Все по теме: Невский район, ДТП, самокаты
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