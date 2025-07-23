На улице Бабушкина иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу

Сегодня днем, 23 июля 2025 года около 13 часов 55 минут, близ дома номер 109 по улице Бабушкина, произошел инцидент. 56-летний мужчина, находившийся за рулем транспортного средства марки "Опель Астра", допустил столкновение с шестнадцатилетней девушкой, передвигавшейся по дороге на электрическом самокате, взятом в аренду.

Установлено, что девушка пересекала проезжую часть в момент, когда на светофоре горел красный свет, что является нарушением правил дорожного движения.

Вследствие указанного дорожно-транспортного происшествия, управлявшая самокатом несовершеннолетняя получила серьезные повреждения и была экстренно доставлена в медицинское учреждение. Состояние пострадавшей оценивается врачами как крайне тяжелое.

В настоящее время компетентными органами осуществляется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего инцидента. По факту данного происшествия инициирована проверка.