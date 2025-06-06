В Сосновом Бору столкнулись две школьницы на электросамокатах

Около 13 часов 25 минут 5 июня 2025 года в городе Сосновый Бор, Ленинградская область, зафиксирован инцидент возле дома номер 31 по улице Молодежной. Четырнадцатилетняя девочка, управлявшая электросамокатом на тротуаре, потеряла контроль над транспортным средством и совершила столкновение с тринадцатилетней особой, также передвигавшейся на электросамокате.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия, четырнадцатилетняя участница инцидента получила серьезные травмы и была экстренно госпитализирована. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. Вторая участница столкновения, тринадцатилетняя девочка, не получила видимых повреждений и не нуждалась в медицинской помощи.

В настоящее время компетентные органы проводят всестороннюю проверку обстоятельств и причин данного происшествия. Целью проверки является установление всех деталей инцидента и выявление возможных нарушений правил дорожного движения.