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Питерец.ру » Происшествия » В Сосновом Бору столкнулись две школьницы на электросамокатах

В Сосновом Бору столкнулись две школьницы на электросамокатах

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Опубликовал: Антон78
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Telegram
Полицейские проводят проверку по факту столкновения двух несовершеннолетних самокатчиц в Сосновом Бору

Около 13 часов 25 минут 5 июня 2025 года в городе Сосновый Бор, Ленинградская область, зафиксирован инцидент возле дома номер 31 по улице Молодежной. Четырнадцатилетняя девочка, управлявшая электросамокатом на тротуаре, потеряла контроль над транспортным средством и совершила столкновение с тринадцатилетней особой, также передвигавшейся на электросамокате.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия, четырнадцатилетняя участница инцидента получила серьезные травмы и была экстренно госпитализирована. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. Вторая участница столкновения, тринадцатилетняя девочка, не получила видимых повреждений и не нуждалась в медицинской помощи.

В настоящее время компетентные органы проводят всестороннюю проверку обстоятельств и причин данного происшествия. Целью проверки является установление всех деталей инцидента и выявление возможных нарушений правил дорожного движения.

Все по теме: Ленобласть, Сосновый Бор
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