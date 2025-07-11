В Ленобласти мужчину изобличили в мошенничестве с автострахованием

9 марта 2025 года в органы правопорядка Кировского района Ленинградской области поступило заявление от гражданина 1985 года рождения. Мужчина сообщил о хищении его транспортного средства, автомобиля марки "Воя Фри", оцениваемого в 7 миллионов 400 тысяч рублей. Указанное преступление было совершено от домовладения номер 9 по Рыночной улице, расположенной в населенном пункте Назия.

По факту обращения следственным отделом полиции было возбуждено уголовное производство, квалифицированное по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за кражу.

В процессе проведения следственных действий у сотрудников полиции возникли обоснованные сомнения в правдивости заявления о краже. Появилась версия об инсценировке хищения с целью незаконного получения страхового возмещения.

К расследованию уголовного дела были привлечены сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области для оказания оперативной поддержки.

Проведенные оперативно-розыскные мероприятия подтвердили первоначальные подозрения следствия. Было установлено местонахождение пропавшего автомобиля.

10 июля 2025 года владелец транспортного средства был задержан. Автомобиль был обнаружен на территории одного из садоводческих товариществ Куйвозовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области.

Первоначально возбужденное уголовное дело о краже было переквалифицировано на часть 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, определяющую ответственность за мошенничество в сфере страхования.

Задержанный подозреваемый был помещен под стражу на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время продолжается комплекс оперативно-следственных мероприятий.