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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские поймали «альпиниста», совершавшего кражи из квартир

В Петербурге полицейские поймали «альпиниста», совершавшего кражи из квартир

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Полицейские установили причастность «альпиниста», проникавшего в квартиры высоток, как минимум к 15 кражам имущества в разных районах города

В результате оперативно-розыскных мероприятий 21 января 2021 года сотрудники полиции задержали 38-летнего ранее судимого петербуржца, подозреваемого в квартирной краже. Мужчина еще и находился в федеральном розыске как скрывшийся от суда за кражу.

Тогда полицейским удалось установить, что указанный гражданин совершил хищение имущества на сумму около 600 тысяч рублей из квартиры на Бассейной улице, используя альпинистское снаряжение и забравшись с помощью него в окно на 7 этаже высотки.

В ходе проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России установлена причастность злоумышленника к 15 аналогичным преступлениям, совершенным в разных районах Петербурга. Во всех случаях форточник проникал в квартиры через окно, забираясь по многоэтажным домам с альпинистским снаряжением и взламывая стеклопакеты. Квартиры находились на совершенно разных этажах вплоть до 17.

Кражи  были совершены в период с февраля 2020 года по январь текущего года. Чаще всего, злоумышленник за один день совершал сразу несколько проникновений в квартиры по одному адресу: например, объектами краж в доме на Краснопутиловской стали за один день сразу три квартиры, а в доме на Выборгском шоссе – два жилых помещения.

Добычей злоумышленника стали денежные средства в различной валюте (рубли, евро, доллары США, швейцарские франки), портативная техника, ювелирные украшения, дорогостоящие часы (в том числе за миллион рублей), банковские карты. В одном из случаев в числе похищенного значился травматический пистолет с патронами. Общий ущерб составил более 20 миллионов рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 3 и 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Похищенное имущество частично изъято. Также изъяты орудия взлома и оборудование для альпинистов. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские продолжают устанавливать все эпизоды противоправной деятельности указанного гражданина.

Источник: ГУ МВД
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