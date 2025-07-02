Бизнесмена из Петербурга уличили в мошенничестве на 46 млн рублей

В результате комплекса оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, был выявлен факт совершения серии мошеннических действий генеральным директором строительной компании, 32-летним выходцем из государства ближнего зарубежья. Общая сумма ущерба от его противоправной деятельности оценивается в 46 миллионов рублей.

Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, подозреваемый, используя схему привлечения инвестиций для строительства многоквартирных домов с последующей сдачей в аренду, путем обмана похитил денежные средства у трех жителей Санкт-Петербурга.

В связи с указанными обстоятельствами возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Задержание подозреваемого было произведено оперативниками по месту его жительства, расположенному в частном доме на Вологодской улице в поселке Парголово, в северной части города. В ходе проведенного обыска изъяты документы, имеющие отношение к объектам недвижимости, мобильный телефон, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте.

В настоящее время подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности, а также установление возможных соучастников.