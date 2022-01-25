Дело обманутых дольщиков в Ленобалсти передано в суд

В период с декабря 2018 года по апрель 2019 года граждане, являясь участниками долевого строительства жилого комплекса во Всеволожском районе Ленинградской области, привлекались для заключения договоров бронирования квартир, которые не были зарегистрированы в установленном порядке, внося наличные денежные средства преимущественно в кассу строительной компании.

Строительная компания в дальнейшем была лишена статуса застройщика объекта.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области был установлен и допрошен подозреваемый 48-летний мужчина, генеральный директор строительной компании. В ходе обысков были изъяты 173 неправильно зарегистрированных договора, хозяйственные документы, касса, кассовые чеки на общую сумму более 270 миллионов рублей.

Следственным управлением УМВД России по г. Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 200.3 УК РФ (Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости)

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения.