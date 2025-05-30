В Петербурге ликвидировали крупную сеть салонов интимных услуг

В результате совместной операции сотрудников Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и бойцов Специального полка полиции пресечена деятельность сети салонов, предоставлявших интимные услуги.

Задержаны двенадцать человек, причастных к организации незаконной деятельности. Среди них: администраторы, лицо, осуществлявшее сбор денежных средств, водители, системный администратор, а также специалист по продвижению в социальных сетях.

По информации следствия, притоны функционировали с 2022 года, располагаясь по пяти адресам в разных районах города: на Комендантском проспекте, улице Коллонтай, проспекте Большевиков, улице Кропоткина и 11-й линии Васильевского острова.

Ежемесячный доход от противоправной деятельности оценивается в два миллиона рублей. Половина этой суммы направлялась на покрытие хозяйственных расходов, арендную плату и выплату заработной платы сотрудникам, оставшаяся часть распределялась между организаторами.

В ходе обысков в салонах и по месту жительства задержанных изъяты денежные средства, мобильные телефоны, электронные носители информации, прейскуранты, бухгалтерские записи, графики работы и средства контрацепции.

Следственным отделом по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Помимо организаторов, в полицию доставлены пятнадцать женщин в возрасте от 22 до 46 лет, оказывавших интимные услуги.

В отношении них составлены административные протоколы по статье 6.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.