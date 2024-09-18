На Среднерогатской улице электросамокатчик сбил 3-летнюю девочку

Накануне вечером, 17 сентября 2024 года около 17 часов 29-летний мужчина, управляя средством индивидуальной мобильности с электродвигателем, двигаясь по тротуару дворовой территории возле дома 11 стр. 1 на Среднерогатской улице, совершил наезд на 3-летнюю девочку, которая шла по тротуару с мамой.

В результате дорожного происшествия девочка упала и получила ссадины. Медицинскую помощь ей оказали на месте происшествия.

Полицейские проводят проверку обстоятельств дорожного инцидента.