Накануне вечером, 17 сентября 2024 года около 17 часов 29-летний мужчина, управляя средством индивидуальной мобильности с электродвигателем, двигаясь по тротуару дворовой территории возле дома 11 стр. 1 на Среднерогатской улице, совершил наезд на 3-летнюю девочку, которая шла по тротуару с мамой.
В результате дорожного происшествия девочка упала и получила ссадины. Медицинскую помощь ей оказали на месте происшествия.
Полицейские проводят проверку обстоятельств дорожного инцидента.
На Среднерогатской улице электросамокатчик сбил 3-летнюю девочку
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП на Среднерогатской улице с пострадавшей 3-летней девочкой-пешеходом
Накануне вечером, 17 сентября 2024 года около 17 часов 29-летний мужчина, управляя средством индивидуальной мобильности с электродвигателем, двигаясь по тротуару дворовой территории возле дома 11 стр. 1 на Среднерогатской улице, совершил наезд на 3-летнюю девочку, которая шла по тротуару с мамой.
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