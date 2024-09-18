ента новостей

11:58
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Лермонтовского проспекта
11:47
В Петроградском районе поймали подозреваемого в грабеже
11:16
На Среднерогатской улице электросамокатчик сбил 3-летнюю девочку
11:06
Закрытие трамвайного движения по улице Академика Лебедева
08:50
СПб закупил более тысячи «социальных» квартир
08:07
Укрепляем связи с Индонезией
01:00
В 3-м туре волейбольной Суперлиги «Динамо-ЛО» в трёх сетах уступило петербургскому «Зениту»: у Бабкевича – 18 очков
00:21
«Зенит» в кубковом матче победил «Рубин» со счётом 2:0, Соболев вышел в стартовом составе и отдал голевую передачу Мантуану
22:06
КХЛ: Гутик, Старков и Шэн набрали по 3 очка в матче, в котором «Адмирал» разгромил «Куньлунь» со счётом 7:1, а Андреофф сделал дубль в составе «Сибири»
19:53
Съезды с внутреннего кольца КАД на ЗСД полностью перекроют
19:50
Ладожский мост будет разведен для прохода вниз по реке малых ракетных кораблей
19:45
В Колпино дебошир распылил содержимое газового баллончика молодому парню в лицо
19:39
В Волхове оргабили мигранта
17:35
Росгвардейцы тренировались уничтожать безэкипажные катера в Финском заливе
15:32
На Кондратьевском проспекте иномарка сбила подростка
14:56
На улице Ворошилова неизвестный напал в лифте на 13-летнюю девочку
14:51
В Купчино мигрант вытолкнул свою жену в окно
11:11
За фальсифицированную еду надо в тюрьму?
10:37
Турпоток в СПб восстановился
09:43
Работать будут роботы
09:19
СПб догоняет Москву по уровню «удаленки»
22:28
Выставка Ярослава Гурьева «На камне»
19:54
Гандбольный «Зенит» уверенно победил астраханское «Динамо» – 33:25, Олег Луня забил 8 мячей
16:18
Вратарь «Трактора» Фукале, защитник «Локомотива» Гернат и форвард ЦСКА Абрамов стали лучшими игроками второй недели КХЛ, Шараканов из «Лады» – лучший новичок
15:49
В России могут ввести уголовную ответственность за кражу и клевету с применением дипфейков
14:45
Трассу «Кола» перекроют на 45 минут в связи с разводкой Ладожского моста
13:45
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю
12:32
Петербургские росгвардейцы исполнят «Гимн Мариуполю»
12:29
В Ленобласти более двух часов будет разведен мост через Свирь 17 сентября
11:43
«Ленинградец» в 9-м туре группы «Золото» второй лиги проиграл в Краснодаре «Кубани» со счётом 0:2 и отстаёт от лидирующего «Челябинска» уже на 10 очков
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Среднерогатской улице электросамокатчик сбил 3-летнюю девочку

На Среднерогатской улице электросамокатчик сбил 3-летнюю девочку

0
38
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП на Среднерогатской улице с пострадавшей 3-летней девочкой-пешеходом

Накануне вечером, 17 сентября 2024 года около 17 часов 29-летний мужчина, управляя средством индивидуальной мобильности с электродвигателем, двигаясь по тротуару дворовой территории возле дома 11 стр. 1 на Среднерогатской улице, совершил наезд на 3-летнюю девочку, которая шла по тротуару с мамой.
В результате дорожного происшествия девочка упала и получила ссадины. Медицинскую помощь ей оказали на месте происшествия.
Полицейские проводят проверку обстоятельств дорожного инцидента.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район ДТП пострадавший пешеход самокаты дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-08-2024, 18:05
В Московском районе иномарка сбила 3-летнюю девочку на самокате
7-06-2024, 15:46
На проспекте Энергетиков иномарка сбила 9-летнюю девочку
31-08-2024, 12:06
В Шушарах автобус сбил 9-летнюю девочку на велосипеде
11-08-2024, 11:11
В Невском районе молодой человек на электросамокате сбил 8-летнюю велосипедистку
30-04-2024, 12:05
В Петербурге пьяный мужчина на электросамокате сбил 9-летнюю девочку
17-07-2024, 12:28
На Лахтинском проспекте велосипедист сбил 15-летнюю девочку

Происшествия на дорогах

0
38
Сегодня, 11:16
На Среднерогатской улице электросамокатчик сбил 3-летнюю девочку
0
97
Вчера, 15:32
На Кондратьевском проспекте иномарка сбила подростка
0
200
16-09-2024, 11:18
На Большом Сампсониевском проспекте иномарка сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
0
194
15-09-2024, 13:01
В поселке Серово в ДТП погибла женщина на мотоцикле
Наверх