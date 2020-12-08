В центре Петербурга задержали «карманника»

Накануне днем в 14.20 у дома 14 по улице Чехова, Центрального района Петербурга в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с карманными кражами Управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали 30-летнего гражданина одной из стран Средней Азии, находящегося незаконно в нашей стране. Данный гражданин подозревается в том, что 5 декабря в 19.30 у дома 47 по Невскому проспекту совершил кражу мобильного телефона «iPhone XR» стоимостью около 45 тысяч рублей из кармана куртки у 21-летней студентки. Похищенное у подозреваемого обнаружено и изъято.

СУ УМВД России по Центральному району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Полицейские устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности задержанного.