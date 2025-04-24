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Питерец.ру » Происшествия » В поселке Поляны задержали нетрезвого стрелка с балкона

В поселке Поляны задержали нетрезвого стрелка с балкона

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали нетрезвого стрелка с балкона в поселке Поляны, Выборгского района Ленобласти

Вчера, 23 апреля, около половины седьмого вечера в дежурную часть полиции Выборга поступил сигнал о стрельбе с балкона в поселке Поляны. Звонивший сообщил, что из дома номер 57 на Выборгском шоссе поселка Поляны, с балкона четвертого этажа кто-то палит из ружья.

По указанному адресу оперативно выдвинулись полицейские. Они задержали 44-летнего местного, безработного и уже имевшего проблемы с законом. Мужчина был сильно пьян. Выяснилось, что он из своего охотничьего ружья пальнул шесть раз в сторону детской площадки прямо с балкона своей квартиры. К счастью, никто не пострадал.

Стрелка доставили в отделение, где на него оформили протокол за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ) и отправили в спецприемник. Полицейские конфисковали у него гладкоствольное ружье, почти полсотни охотничьих патронов и шесть стреляных гильз. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, стрельба
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