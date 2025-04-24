В поселке Поляны задержали нетрезвого стрелка с балкона

Вчера, 23 апреля, около половины седьмого вечера в дежурную часть полиции Выборга поступил сигнал о стрельбе с балкона в поселке Поляны. Звонивший сообщил, что из дома номер 57 на Выборгском шоссе поселка Поляны, с балкона четвертого этажа кто-то палит из ружья.

По указанному адресу оперативно выдвинулись полицейские. Они задержали 44-летнего местного, безработного и уже имевшего проблемы с законом. Мужчина был сильно пьян. Выяснилось, что он из своего охотничьего ружья пальнул шесть раз в сторону детской площадки прямо с балкона своей квартиры. К счастью, никто не пострадал.

Стрелка доставили в отделение, где на него оформили протокол за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ) и отправили в спецприемник. Полицейские конфисковали у него гладкоствольное ружье, почти полсотни охотничьих патронов и шесть стреляных гильз. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.