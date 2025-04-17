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Питерец.ру » Происшествия » На улице Лени Голикова задержали хозяина собаки, покусавшей людей

На улице Лени Голикова задержали хозяина собаки, покусавшей людей

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Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали хозяина собаки, покусавшей людей на улице Лени Голикова

Вечером 15 апреля, около 17 часов 15 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о нападении крупной собаки на школьника, на детской площадке у дома 22 по улице Лени Голикова. Хозяин собаки, которая была без намордника, выгуливал ее, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее к полицейским поступили сообщения о госпитализации 8-летней девочки с укушенными ранами голени и 80-летней женщины, с множественными укушенными ранами плеча, бедра и переломами обеих кистей предплечья.

Позже пострадавшие написали заявления, в котором женщина сообщила, что нападение собаки крупной породы произошло около 17:00 на остановке общественного транспорта возле дома 26 по улице Лени Голикова, при этом хозяин собаки находился рядом, а собака была без намордника. Мать пострадавшей девочки также обратилась с заявлением в полицию.

В тот же вечер по горячим следам полицейские задержали 46-летнего собаковладельца в своей квартире дома 20 по улице Лени Голикова. 

По материалам полицейской проверки следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Фигуранта передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.  

Источник: ГУ МВД
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