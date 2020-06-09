В Ленобласти собака покусала 7-летнего мальчика

Накануне вечером в Областную детскую клиническую больницу был доставлен 7-летний мальчик с рваными ранами.

Следствием установлено, что вечером ребёнок гулял возле дома на улице Калинина в городе Любани Тосненского района Ленобласти вместе с матерью. Неожиданно на него напала и покусала собака породы акита-ину, которая была на поводке и без намордника. Ребёнок в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение больницы. Ему сделана операция, угрозы для жизни в настоящее время нет.

Хозяин собаки задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.

В пресс-службе Главка уточнили, что ЧП произошло около девяти часов вечера у одного из дачных домов по улице Калинина. Собаку выгуливал без намордника 52-летний слесарь-ремонтник, она сорвалась с поводка и набросилась на ребенка, укусив его за шею. При этом владелец агрессивного животного с места происшествия скрылся. Спустя несколько минут после инцидента участковым уполномоченным мужчина был задержан и доставлен в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).