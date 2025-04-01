ента новостей

22:47
В Гатчинском районе иномарка насмерть сбила мужчину
22:34
В Ленобласти в лобовом ДТП с «Камазом» погиб водитель фургона «Газ»
16:28
В приложениях транспорта обнаружено более 1800 уязвимостей
16:26
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
16:15
СКА удалось победить московское «Динамо» со счётом 5:3 и сократить отставание в серии плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина – 2024
12:48
Беглов сообщил о новых кадровых назначениях
12:40
Мошенники строят новые схемы вокруг благотворительности, предупредили в МВД
11:52
В Петербурге военные оркестры Росгвардии приняли участие в первой репетиции военного парада на Дворцовой площади
10:47
В Ленобласти «Митсубиси Паджеро» врезался в дерево и загорелся. Водитель погиб
10:43
Немка родила в 66 лет!
10:41
На проспекте Ветеранов электросамокатчик сбил ребенка
10:41
Город преображается: подготовка к 80-летию Великой Победы
10:27
В Колпино неадекватный мужчина бросался с ножом на прохожих
10:22
В Кронштадте ищут стрелявших из «пневматики» по женщине
09:33
Вырос спрос на специалистов по защите от кибератак в СПб
09:18
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!»
09:09
Банкротство «Троя импорт»: возник долг перед эквадорской компанией
19:25
Мультимедийный концерт «Вивальди Live»
19:22
В Петербурге началась работа над созданием скульптуры в честь участников СВО
17:31
Волейбольная «Ленинградка» в трёх партиях победила калининградский «Локомотив» в третьем матче полуфинала Суперлиги, у Гарелик – 19 очков
17:16
«Мегафон» опроверг информацию об утечке данных
16:25
В Петербурге состоится первенство России по спортивной гимнастике
15:30
Лидер ультраправых Марин Ле Пен отстранена от участия в президентской гонке
15:04
Новая схема мошенников: замена счетчиков оборачивается кражей средств
14:40
Фотовыставка «Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы»
14:11
Выставка Андреа Беллузо «Icona Italiana»
14:06
На КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу
11:03
Молодые исследователи и бизнесмены могут побороться за премию
10:56
В Приморском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
10:03
Почему возникают пылевые бури, и как решить проблему?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Гатчинском районе иномарка насмерть сбила мужчину

В Гатчинском районе иномарка насмерть сбила мужчину

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по ДТП в Гатчинском районе Ленобласти, где иномарка насмерть сбила мужчину

Сегодня вечером, 1 апреля около 21 часа к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о том, что на 59-ом километре трассы «Санкт-Петербург-Псков» автомобиль сбил пешехода.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 21-летний молодой человек, управляя автомашиной «Хендай», двигаясь на участке дороги вне населенного пункта, совершил наезд на мужчину, перебегавшего проезжую часть вне пешеходного перехода.

От полученных травм 51-летний пешеход скончался.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ДТП, пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

22-02-2025, 11:26
На трассе «Санкт-Петербург – Псков» иномарка насмерть сбила пешехода
6-12-2024, 12:06
В Гатчинском районе иномарка насмерть сбила пешехода
27-12-2024, 11:46
На трассе «Санкт-Петербург – Морье» иномарка насмерть сбила 51-летнего пешехода
7-02-2024, 16:00
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 61-летнего пешехода
28-10-2024, 13:06
Под Новой Ладогой «Дэу Матиз» насмерть сбил пешехода
10-12-2024, 13:30
В Новом Карлино иномарка насмерть сбила 47-летнего пешехода

Происшествия на дорогах

Сегодня, 22:47
В Гатчинском районе иномарка насмерть сбила мужчину
Сегодня, 22:34
В Ленобласти в лобовом ДТП с «Камазом» погиб водитель фургона «Газ»
Сегодня, 10:47
В Ленобласти «Митсубиси Паджеро» врезался в дерево и загорелся. Водитель погиб
Сегодня, 10:41
На проспекте Ветеранов электросамокатчик сбил ребенка
Наверх