В Гатчинском районе иномарка насмерть сбила мужчину

Сегодня вечером, 1 апреля около 21 часа к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о том, что на 59-ом километре трассы «Санкт-Петербург-Псков» автомобиль сбил пешехода.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 21-летний молодой человек, управляя автомашиной «Хендай», двигаясь на участке дороги вне населенного пункта, совершил наезд на мужчину, перебегавшего проезжую часть вне пешеходного перехода.

От полученных травм 51-летний пешеход скончался.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.