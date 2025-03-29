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Питерец.ру » Происшествия » В Петергофе мужчина с пистолетом требовал бесплатную шаверму

В Петергофе мужчина с пистолетом требовал бесплатную шаверму

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Опубликовал: Антон78
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В Петергофе полицейские задержали явившегося с «пневматикой» в павильон быстрого питания и требовавшего бесплатного обслуживания

Накануне поздним вечером, 28 марта около 22 часов 25 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга поступила информация о том, что в павильоне точки быстрого питания в доме 14 по Чебышёвской улице города Петергоф, неизвестный угрожает сотруднику заведения пистолетом и требует бесплатного обслуживания.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Петергоф, который, предварительно, угрожая пневматическим пистолетом, требовал бесплатную шаверму у сотрудника павильона.

Задержанного доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Пневматический пистолет изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петродворцовый район, хулиганство
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