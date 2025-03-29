В Петергофе мужчина с пистолетом требовал бесплатную шаверму

Накануне поздним вечером, 28 марта около 22 часов 25 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга поступила информация о том, что в павильоне точки быстрого питания в доме 14 по Чебышёвской улице города Петергоф, неизвестный угрожает сотруднику заведения пистолетом и требует бесплатного обслуживания.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Петергоф, который, предварительно, угрожая пневматическим пистолетом, требовал бесплатную шаверму у сотрудника павильона.

Задержанного доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Пневматический пистолет изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.