В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Фурштатской улицы

14 февраля около 12 часов 15 минут к полицейским Центрального района Петербурга с заявлением обратился 83-летний житель дома 10 по улице Фурштадтской. Пенсионер рассказал стражам порядка о том, что с 8 по 13 февраля ему позвонили неизвестные и сообщили, что с его счетом происходят мошеннические действия и для их предотвращения необходимо перевести денежные средства на «безопасный» счет.

Поверив телефонным аферистам, пожилой мужчина 10 февраля около своего дома передал через водителя такси 5840 евро, а спустя два дня отдал неизвестному курьеру миллион рублей.

Общая сумма ущерба составила 1 554 332 рубля.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Вчера днем, 20 марта около дома 15 по улице Чехова сотрудник полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 28-летнего местного жителя.