В Калининском районе поймали курьера аферистов, обманувших пенсионерку с улицыулицы Демьяна Бедного

Вечером 21 марта, около 20 часов 25 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от 75-летнего жителя дома 1 по улице Демьяна Бедного. Пенсионер рассказал правоохранителям о том, что 19 марта ему позвонил неизвестный и сообщил, что с его банковских счетов происходит финансирование украинских террористов, и для предотвращения таких действий необходимо передать курьеру 244 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера днем, 25 марта около 12 часов 10 минут возле дома 26 по улице Демьяна Бедного, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 26-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.