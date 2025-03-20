На трассе М-10 «Россия» погиб водитель «Хендай-Элантра»

Накануне вечером, 19 марта около 19 часов 50 минут на 661-ом километре трассы М-10 «Россия», в Тосненском районе Ленинградской области 25 - летний молодой человек, управляя автомашиной «Хендай-Элантра», двигаясь в направлении Санкт-Петербурга, неправильно выбрал скорость и совершил столкновение с остановившимся в попутном направлении в левой полосе для совершения поворота налево, автомобилем «Донг-Фенг», под управлением 47 - летнего мужчины, после чего автомобиль «Хендай-Элантра» врезался в опору ЛЭП.

В результате дорожного происшествия водитель «Хендай-Элантра» от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.