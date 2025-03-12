На улице Оптиков ссора братьев закончилась поножовщиной

Накануне утром, 11 марта около 06 часов 05 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о драке и ножевом ранении мужчины в доме 52 корпус 2 по улице Оптиков.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в квартире с ножевым ранением спины обнаружили 27-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полицейские на месте происшествия по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали также находившийся в состоянии алкогольного опьянения 28-летнего брата пострадавшего.

По предварительным данным, задержанный в результате внезапно возникшего конфликта в ходе распития алкоголя схватившись за нож.

Следователи в отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее задержанный был четырежды судим.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.