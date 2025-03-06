В Петербурге поймали двоих курьеров мошенников, обманувших пенсионера с Морской набережной

4 марта 2025 года около 14 часов 00 минут к полицейским Васильевского острова поступило заявление от 70-летнего жителя дома 37 по Морской набережной. Пенсионер рассказал стражам порядка о том, что с 28 февраля по 3 марта ему неоднократно звонил неизвестный, и сообщал, что с его счетом происходят мошеннические действия, и для обеспечения сохранности денежных средств необходимо их передать курьеру для размещения на "безопасном" счете.

3 и 4 марта около парадной своего дома пожилой мужчина отдал курьеру в общей сложности 2 300 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

4 марта около 17 часов 30 минут около дома 37 по улице Кораблестроителей в результате проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих жителей Новосибирской области в возрасте 21и 24 лет.

Задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.