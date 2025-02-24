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Питерец.ру » Происшествия » На улице Маршала Казакова иномарка сбила 12-летнего подростка

На улице Маршала Казакова иномарка сбила 12-летнего подростка

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Красносельского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал ребенок

Накануне, 23 февраля около 11 часов 50 минут возле дома 38 корпус 1 по улице Маршала Казакова, в Красносельском районе Петербурга 58- летний мужчина, управляя автомашиной "Форд Фокус", на регулируемом перекрестке с улицей Котина совершил наезд на 12-летнего подростка, перебегавшего проезжую часть, предварительно, на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия пострадавшего подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В отношении водителя полицейские вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст.12.24 ч.2 КоАП РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
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