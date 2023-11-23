На улице Десантников иномарка сбила 13-летнего мальчика

Вчера днем около 12 часов 55 минут на улице Десантников, в Красносельском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 13-летний мальчик. 28-летний владелец автомобиля «Ниссан Мурано», двигался по улице от Маршала Захарова в сторону Маршала Казакова, в зоне регулируемого перехода совершил наезд на подростка, который перебегал проезжую часть на запрещающий «красный» сигнал светофора.

В результате ДТП школьника госпитализировали с травмами средней степени.

Сотрудники дорожной полиции проводят проверку обстоятельств происшествия.