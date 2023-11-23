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Питерец.ру » Происшествия » На улице Десантников иномарка сбила 13-летнего мальчика

На улице Десантников иномарка сбила 13-летнего мальчика

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48
Опубликовал: Anton78
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Фото:
Freepik
Полицейские проводят проверку по факту ДТП с пострадавшим школьником на улице Десантников

Вчера днем около 12 часов 55 минут на улице Десантников, в Красносельском районе Петербурга  произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 13-летний мальчик. 28-летний владелец автомобиля «Ниссан Мурано», двигался по улице от Маршала Захарова в сторону Маршала Казакова, в зоне регулируемого перехода совершил наезд на подростка, который перебегал проезжую часть на запрещающий «красный» сигнал светофора.
В результате ДТП школьника госпитализировали с травмами средней степени.
Сотрудники дорожной полиции проводят проверку обстоятельств происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район ДТП пострадавший пешеход
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