В поселке Красный Бор мужчина ограбил пожилого собутыльника

Накануне вечером, 8 октября 2024 года около 17 часов 35 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение от жителя Красного Бора о том, что его знакомый напал на третьего сотрапезника в классической мужской компании, распылил ему в лицо содержимое перцового баллона и забрал деньги.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 16 часов 45 минут в поселке Красный Бор, в доме 6 по улице Культуры, один из сотрапезников в ходе совместного распития спиртных напитков распылил в лицо другому 82-летнему пенсионеру, хозяину квартиры, принимавшему гостей, содержимое аэрозольного баллона, после чего из кармана его брюк похитил кошелек, в котором находились 2 500 рублей, и с места происшествия скрылся.

Материальный ущерб составил 3 500 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой).

В тот же день сотрудники уголовного розыска в поселке Красный Бор возле дома 6 по улице Культуры по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления задержали 33-летнего мужчину.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.