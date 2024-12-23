В Мурино у молодого человека отобрали телефон возлн кафе

Вчера утром, 22 декабря около 07 часов 40 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение от 23-летнего жителя города Мурино о том, что возле дома 11/1 по проспекту Авиаторов Балтики в Мурино на него напали двое неизвестных, избили и забрали мобильный телефон «Samsung», стоимостью 13 000 рублей, после чего скрылись.

Полицейские установили, что молодой человек по пути к месту жительства познакомился с неизвестным, с которым они вместе направились в кафе в доме 11/1 по проспекту Авиаторов Балтики.

Там к ним подсели еще двое неизвестных, с которыми в последующем у пострадавшего возник конфликт.

Произошла потасовка, в ходе которой незнакомцы выхватили мобильный телефон молодого человека и убежили.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими принимаются необходимые меры к розыску скрывшихся участников конфликта.