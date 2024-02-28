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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино неадекватный посетитель "Вкусно и точка" устроил дебош

В Мурино неадекватный посетитель "Вкусно и точка" устроил дебош

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали дебошира в ресторане быстрого питания в Мурино

Накануне поздним вечером, 27 февраля 2024 года около 22 часов 45 минут к полицейским Всеволожского района Ленобласти поступила информация от очевидцев о том, что в ресторане быстрого питания "Вкусно и точка", в доме 7 по проспекту Авиаторов Балтики в Мурино завязался конфликт между посетителем и персоналом заведения.
Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в отдел для разбирательства доставили 21-летнего молодого человека. На него составили административные протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины конфликта.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район Мурино
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