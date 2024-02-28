В Мурино неадекватный посетитель "Вкусно и точка" устроил дебош

Накануне поздним вечером, 27 февраля 2024 года около 22 часов 45 минут к полицейским Всеволожского района Ленобласти поступила информация от очевидцев о том, что в ресторане быстрого питания "Вкусно и точка", в доме 7 по проспекту Авиаторов Балтики в Мурино завязался конфликт между посетителем и персоналом заведения.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в отдел для разбирательства доставили 21-летнего молодого человека. На него составили административные протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины конфликта.