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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Стачек задержали подозреваемого в разбое

На проспекте Стачек задержали подозреваемого в разбое

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Кировского района Петербурга на проспекте Стачек задержали подозреваемого в разбое

Поздним вечером минувшего понедельника, 17 июня 2024 года около 23 часов 25 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 20-летнего молодого человека о том, что возле дома 92 по проспекту Стачек двое неизвестных, угрожая перцовым баллончиком, вымогают деньги у прохожих.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что двое неизвестных, распылив слезоточивый газ в лицо студенту одного из ВУЗов, требовали у него отдать им деньги.
Вечером этого же дня, около 23 часов 45 минут возле дома 90 по проспекту Стачек по подозрению в причастности к указанному преступлению был задержан неработающий 43-летний местный житель.
Пострадавшего молодого человека с химическим ожогом глаз после оказания медпомощи в удовлетворительном состоянии отпустили на амбулаторное лечение.
Приняты меры к розыску второго нападавшего.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район разбойное нападение
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