На проспекте Стачек задержали подозреваемого в разбое

Поздним вечером минувшего понедельника, 17 июня 2024 года около 23 часов 25 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 20-летнего молодого человека о том, что возле дома 92 по проспекту Стачек двое неизвестных, угрожая перцовым баллончиком, вымогают деньги у прохожих.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что двое неизвестных, распылив слезоточивый газ в лицо студенту одного из ВУЗов, требовали у него отдать им деньги.

Вечером этого же дня, около 23 часов 45 минут возле дома 90 по проспекту Стачек по подозрению в причастности к указанному преступлению был задержан неработающий 43-летний местный житель.

Пострадавшего молодого человека с химическим ожогом глаз после оказания медпомощи в удовлетворительном состоянии отпустили на амбулаторное лечение.

Приняты меры к розыску второго нападавшего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.