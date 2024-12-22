В центре Петербурга задержали подозреваемого в убийстве знакомой на Коломенской улице

Накануне ночью, 21 декабря около 01 часа 45 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 14 по Коломенской улице лежит женщина в крови.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп 32-летней женщины с ранением шеи.

В тот же день, 21 декабря около 05 часов 00 минут возле дома 2 по улице Шкапина, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники по горячим следам, по подозрению в совершении указанного преступления задержали 26-летнего жителя Волгоградской области, знакомого погибшей, которого подозревают в том, что в ходе распития спиртных напитков нанёс несколько ножевых ранений находившейся у него в гостях знакомой.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.105 ч.1 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.