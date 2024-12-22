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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержали подозреваемого в убийстве знакомой на Коломенской улице

В центре Петербурга задержали подозреваемого в убийстве знакомой на Коломенской улице

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве  знакомой на Коломенской улице 

Накануне ночью, 21 декабря около 01 часа 45 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 14 по Коломенской улице лежит женщина в крови. 

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп 32-летней женщины с ранением шеи.

В тот же день, 21 декабря около 05 часов 00 минут возле дома 2 по улице Шкапина, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники по горячим следам,  по подозрению в совершении указанного преступления задержали 26-летнего жителя Волгоградской области, знакомого погибшей, которого подозревают в том, что в ходе  распития спиртных напитков нанёс несколько ножевых ранений находившейся у него в гостях знакомой. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.105 ч.1 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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