ента новостей

19:09
В Ленобласти в ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек и четверо пострадали
16:14
В ДТП в Касимово пострадала 10-летняя девочка
16:04
На Бассейной улице иномарка сбила 13-летнего подростка на электросамокате
15:56
В ДТП на трассе «Санкт-Петербург – Псков» погибла женщина
15:47
В ДТП на трассе «Кола» погибли два человека
15:30
Пенсионерка с улицы Жени Егоровой отдала мошенникам около 35 млн рублей
15:19
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионера с Лужской улицы
14:33
В СПб готовы к мощным снегопадам
13:59
Вайбер перестанет работать
11:39
В Красносельском районе поймали подозреваемого в убийстве
20:06
«СКА-Нева» после четырёх подряд поражений в чемпионате ВХЛ сумела победить тульский АКМ со счётом 3:2, победную шайбу забросил Даниил Лазутин
19:46
Петербургское хоккейное «Динамо» со счётом 3:2 обыграло клуб «Рязань-ВДВ» и упрочило своё лидерство в регулярном чемпионате ВХЛ
13:39
В ДТП автобуса с троллейбусом на Ленинском проспекте пострадали два человека
13:15
Волейбольный «Зенит» из Петербурга выиграл шестой матч подряд в Суперлиге чемпионата России
13:07
В Петербурге прошел демо-день образовательных проектов «Я-Стартап» и «Startup Junior»
12:26
В Ленобласти 60-летний житель поселка Новоселье перевел мошенникам более 14,5 млн рублей
12:20
В поселке Ульяновка поймали подозреваемого в попытке взлома  банкомата
12:13
В Петербурге поймали двоих подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерки с Северного проспекта
12:07
Петербурженка с улицы Бадаева перевела мошенниками 14,9 млн рублей
11:01
Спрос на жилье падает, а цены растут
10:37
Мошенники используют схему в Telegram
10:07
СПБ в топ-3 по активности путешественников
09:21
Чего хотят петербуржцы в 2025 году?
01:09
После победы над ЦСКА баскетбольный «Зенит» разгромил «Астану» с разницей в 37 очков
22:10
На улице Джона Рида автоледи на иномарке сбила 8-летнего мальчика
19:56
Законодательное Собрание Петербурга отметило 30-летний юбилей
17:06
Доммараджу Гукеш из Индии стал новым чемпионом мира по шахматам: Дин Лижэня в эндшпиле 14-й партии матча в Сингапуре сгубил размен ладей
15:33
Петербургские кёрлингисты стали призерами Кубка России
15:23
В Пушкине открыли второе здание детского сада на Сапёрной улице
15:20
Сосновское сельское поселение заняло 4 место в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе поймали подозреваемого в убийстве

В Красносельском районе поймали подозреваемого в убийстве

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Красносельского района задержали подозреваемого в убийстве

В минувший четверг, 12 декабря к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о том, что на 1 этаже дома 25 корпус 1 по проспекту Кузнецова лежит мужчина в крови.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 37-летнего мужчину с ранением живота, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские установили, что 12 декабря около 19 часов 30, минут находясь в своей квартире, 42-летний мужчина во время конфликта, внезапно возникшего в ходе совместного распития спиртных напитков, ударил ножом 37- летнего гостя, после чего скрылся с места происшествия. 

Позднее к полицейским поступила телефонограмма из больницы о том, что доставленный к ним 37-летний пострадавший скончался. 

Вчера, 13 декабря около 12 часов 20 минут возле дома 87 по проспекту Ветеранов, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий  сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершенном преступлении по горячим следам, в состоянии алкогольного опьянения, задержали 42-летнего петербуржца. 

Следователями по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.105 ч.1 УК РФ.

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район, ножевое ранение, убийство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-02-2024, 11:12
В Петербурге мигранта ударили ножом возле аптеки
1-08-2024, 13:26
В Примориском районе поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Королева
11-10-2024, 12:16
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве своего знакомого
30-07-2024, 11:41
В Невском районе задержан подозреваемый в убийстве собутыльника
10-12-2024, 12:12
В Приморском районе юноша жестоко избил отчима своей девушки 
4-07-2023, 10:48
В Приморском районе задержан мужчина ударивший ножом прохожего

Происшествия на дорогах

Сегодня, 19:09
В Ленобласти в ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек и четверо пострадали
Сегодня, 16:14
В ДТП в Касимово пострадала 10-летняя девочка
Сегодня, 16:04
На Бассейной улице иномарка сбила 13-летнего подростка на электросамокате
Сегодня, 15:56
В ДТП на трассе «Санкт-Петербург – Псков» погибла женщина
Наверх