В Красносельском районе поймали подозреваемого в убийстве

В минувший четверг, 12 декабря к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о том, что на 1 этаже дома 25 корпус 1 по проспекту Кузнецова лежит мужчина в крови.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 37-летнего мужчину с ранением живота, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские установили, что 12 декабря около 19 часов 30, минут находясь в своей квартире, 42-летний мужчина во время конфликта, внезапно возникшего в ходе совместного распития спиртных напитков, ударил ножом 37- летнего гостя, после чего скрылся с места происшествия.

Позднее к полицейским поступила телефонограмма из больницы о том, что доставленный к ним 37-летний пострадавший скончался.

Вчера, 13 декабря около 12 часов 20 минут возле дома 87 по проспекту Ветеранов, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершенном преступлении по горячим следам, в состоянии алкогольного опьянения, задержали 42-летнего петербуржца.

Следователями по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.105 ч.1 УК РФ.

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.