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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пьяный дебошир выстрелил из травмата в работника магазина

В Петербурге пьяный дебошир выстрелил из травмата в работника магазина

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Кировского района задержали местного жителя, выстрелившего из «травмата» в работника магазина

Сегодня ночью,  16 декабря 2024 года около 02 часов 15 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что у дома 15 по проспекту Стачек неизвестный выстрелил мужчине в голову и скрылся. 

Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции около магазина, расположенного поблизости был задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения 44-летний местный житель.

Полицейские установили, что у задержанного произошел конфликт с работником магазина, в ходе которого он выстрелил в голову своему оппоненту  из травматического пистолета. 

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Стрелка  доставили в отдел полиции для разбирательства. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район, стрельба, травматика
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