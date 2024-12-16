В Петербурге пьяный дебошир выстрелил из травмата в работника магазина

Сегодня ночью, 16 декабря 2024 года около 02 часов 15 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что у дома 15 по проспекту Стачек неизвестный выстрелил мужчине в голову и скрылся.

Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции около магазина, расположенного поблизости был задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения 44-летний местный житель.

Полицейские установили, что у задержанного произошел конфликт с работником магазина, в ходе которого он выстрелил в голову своему оппоненту из травматического пистолета.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Стрелка доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.