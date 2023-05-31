В Ленобласти мигрант ударил мужчину монтировкой по голове, разбил стекло машины и похитил сумку с деньгами

В минувший понедельник около 15 часов 55 минут к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области поступило сообщение от 43-летнего жителя города Петергоф, о том, что около 15 часов 50 минут возле деревни Малые горки малознакомый гражданин одной из стран ближнего зарубежья напал на него, ударив монтировкой в область головы, после чего, разбив заднее стекло его автомобиля «Шкода – Карок», похитил из салона сумку, в которой находились 48 000 рублей.

Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Вчера вечером около 17 часов 35 минут возле дома 15 по улице Центральной в поселке Бронка сотрудниками ГИБДД по подозрению в совершении данного преступления, задержан 40-летний мигрант.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.