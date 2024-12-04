В Московском районе пенсионерка отдала мошенникам почти 10 миллионов рублей  

Вчера, 3 декабря к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 70-летней женщины, проживающей на Авиационной улице о том, что ей неоднократно звонили неизвестные и, введя ее в заблуждение, убедили снять все денежные средства со своих банковских счетов - всего на сумму 9 854 000 рублей и перевести их через банкоматы на продиктованные номера, якобы "безопасных" счетов.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские принимают необходимые меры к установлению и задержанию злоумышленников.