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Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе пенсионерка перевела мошенникам более7,6 млн рублей

В Красногвардейском районе пенсионерка перевела мошенникам более7,6 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Красногвардейского района приняты меры к задержанию  обманувших пенсионерку с Гражданского проспекта

Накануне вечером, 1 августа 2024 года около 17 часов 15 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 69-летней женщины, проживающей в доме 20 по Гражданскому проспекту. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что в период с 4 июня по 17 июля ей на телефон неоднократно звонили неизвестные, которые, под предлогом обеспечения сохранности ее денежных средств от мошеннических действий, убедили перевести на указанные ими, якобы, безопасные, счета, 7 671 600 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию аферистов.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район мошенничество пенсионеры
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