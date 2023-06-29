В Ленобласти иномарка въехала в стоячий грузовик. Погибли водитель и пассажир легковушки

Сегодня ранним утром около 04 часов 30 минут на 12 км Волхонского шоссе, в Ломоносовском районе Ленинградской области вне населенного пункта 43-летний водитель, гражданин одного из сопредельных государств, управляя автомобилем "Рено Меган" по неустановленной причине совершил съезд на обочину с последующим столкновением с припаркованным грузовым автомобилем "Вольво" с 58-летниим водителем.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также его 43-летний пассажир-соотечественник от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

Полицейские проводят проверку, обстоятельства аварии устанавливаются.