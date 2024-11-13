Накануне вечером, 12 ноября 2024 года около 16 часов 40 минут возле дома 61 по Бухарестской улице, во Фрунзенском районе Петербурга 27-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, управляя автомашиной «Дэу Нексия», совершил наезд на 17-летнюю девушку, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В результате дорожного происшествия пострадавшую девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
На Бухарестской улице иномарка сбила 17-летнюю девушку
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП во Фрунзенском районе, где пострадала несовершеннолетняя
Накануне вечером, 12 ноября 2024 года около 16 часов 40 минут возле дома 61 по Бухарестской улице, во Фрунзенском районе Петербурга 27-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, управляя автомашиной «Дэу Нексия», совершил наезд на 17-летнюю девушку, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора.
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