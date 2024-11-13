На Бухарестской улице иномарка сбила 17-летнюю девушку

Накануне вечером, 12 ноября 2024 года около 16 часов 40 минут возле дома 61 по Бухарестской улице, во Фрунзенском районе Петербурга 27-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, управляя автомашиной «Дэу Нексия», совершил наезд на 17-летнюю девушку, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия пострадавшую девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.