На Полтавской улице мотоциклист сбил 17-летнюю девушку

Накануне, 17 мая 2024 года около 11 часов 50 минут возле дома 44 по Полтавской улице, в Центральном райорне Петербурга 45-летний петербуржец за рулем мотоцикла «Кавасаки», двигаясь от Миргородской улицы в сторону улицы Гончарной, совершил наезд на 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.