Накануне, 17 мая 2024 года около 11 часов 50 минут возле дома 44 по Полтавской улице, в Центральном райорне Петербурга 45-летний петербуржец за рулем мотоцикла «Кавасаки», двигаясь от Миргородской улицы в сторону улицы Гончарной, совершил наезд на 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
На Полтавской улице мотоциклист сбил 17-летнюю девушку
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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП на Полтавской улице, в котором пострадала несовершеннолетняя
Накануне, 17 мая 2024 года около 11 часов 50 минут возле дома 44 по Полтавской улице, в Центральном райорне Петербурга 45-летний петербуржец за рулем мотоцикла «Кавасаки», двигаясь от Миргородской улицы в сторону улицы Гончарной, совершил наезд на 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
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