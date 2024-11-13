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Бывший глава администрации Адмиралтейского района задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере

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Опубликовал: Anton78
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По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан бывший глава администрации Адмиралтейского района Петербурга

В Адмиралтейском райлоне Петербурга благодаря грамотно спланированной работе следователей районного следственного отдела и сотрудников ОЭБиПК УМВД России по городу Санкт-Петербургу был выявлен факт преступной деятельности бывшего главы администрации Адмиралтейского района Сергея Оверчука.

Следствие считает, что с октября 2022 года по март 2024 года Сергей Оверчук, являясь главой администрации Адмиралтейского района, предложил руководителю коммерческих организаций, выполнявших работы по ремонту и благоустройству территорий, за взятку способствовать заключению государственных контрактов и скорейшему обеспечению выплат по ним. В качестве посредника в передаче ему взяток он привлек своего заместителя Игоря Комарова, который договорился с генеральным директором организаций, что тот будет передавать через него Оверчуку не менее 5% от стоимости государственного контракта. После этого Комаров в указанный период получил от предпринимателя 8 миллионов рублей, которые в помещении администрации на Измайловском проспекте передал Оверчуку.

В отношении бывшего главы администрации Адмиралтейского района Сергея Оверчука следователи возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По факту дачи взятки и посредничестве во взяточничестве в отношении взяткодателя и Комарова также возбудили уголовные дела.

В помещении администрации, а также по месту проживания Оверчука проведены обыски, он процессуально задержан.

Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения.

Источник: СК по Петербургу
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