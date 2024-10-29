В Красносельском районе у водителя «Шкода Октавия» изъяли сигнальный пистолет переделанный под боевой

27 октября 2024 года около 02 часов 50 минут сотрудники ГАИ возле дома 25 по проспекту Маршала Жукова, в Красносельском районе Петербурга у 32-летнего водителя автомобиля «Шкода Октавия» обнаружили и изъяли предмет, конструктивно схожий с боевым пистолетом, с 13 патронами.

Проведенной экспертизой было установлено, что изъятым предметом является сигнальный пистолет, кустарно переделанный в гладкоствольный и пригодный для стрельбы как боевыми патронами, так и патронами травматического действия.

Согласно базы данных, мужчина на учете как владелец оружия не состоит.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.