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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге при проверке документов у мигранта из кармана выпал пистолет

В Петербурге при проверке документов у мигранта из кармана выпал пистолет

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Полиция возбудила уголовное дело из-за хранения огнестрельного оружия

Когда мужчина убегал от полиции, у него из кармана выпал пистолет. 24 октября 2021 года около 17 часов у дома 9 по улице Ярослава Гашека нарядом патрульно-постовой службы для проверки документов был остановлен 30-летний гражданин зарубежного государства. Мужчина во время проверки попытался скрыться, но был задержан. При задержании мужчина из кармана куртки сбросил на землю предмет, похожий на пистолет. Задержанный был доставлен в отдел полиции, предмет, внешне схожий с пистолетом Макарова, направлен на экспертизу.

Согласно проведенной экспертизе, данное оружие является пистолетом «ИЖ». Данный пистолет находится в розыске как похищенный. 25 октября 2021 года возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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