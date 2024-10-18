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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе автоледи на иномарке сбила 4-летнего мальчика

В Невском районе автоледи на иномарке сбила 4-летнего мальчика

0
19
Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту наезда на ребенка в Невском районе, на улице Подвойского

Вчера утром, 17 октября 2024 года около 08 часов 45 минут во дворе дома 15 по улице Подвойского 44-летняя женщина, управляя иномаркой «Форд Куга», совершила наезд на выбежавшего из-за припаркованных автомобилей 4-летнего мальчика, находившегося во дворе в сопровождении родителей.
В результате дорожного происшествия мальчик получил травмы, и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район ДТП пострадавший пешеход дети
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