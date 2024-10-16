В Сестрорецке курьер на велосипеде сбил 5-летнего мальчика

Накануне вечером, 15 октября 2024 года около 21 часа 15 минут к полицейским Курортного района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним доставили 5-летнего мальчика с ушибами и ссадинами, которого в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Мать ребенка рассказала, что около 18 часов 00 минут мальчика сбил курьер на велосипеде около памятника на улице Воскова, в городе Сестрорецке и скрылся.

Полицейские принимают меры к установлению и задержанию велосипедиста.

Проводится проверка.