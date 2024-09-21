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Питерец.ру » Происшествия » На улице Михаила Дудина подросток на самокате сбил 13-летнего мальчика и скрылся

На улице Михаила Дудина подросток на самокате сбил 13-летнего мальчика и скрылся

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Петербурга разыскивает самокатчика, сбившего 13-летнего мальчика

Сегодня, 21 сентября 2024 года к полицейским  Выборгского района Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что 20 сентября около 21 часа 30 минут бригада скорой помощи от дома 10 по улице Михаила Дудина госпитализировала 13-летнего мальчика, находившийся в состоянии средней степени тяжести. 

Школьник рассказал полицейским, что вечером 20 сентября около 16 часов 00 минут возле дома 10 по улице Михаила Дудина его сбил подросток на самокате и с места происшествия скрылся. 

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, приняты меры к установлению личности и розыску самокатчика.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район ДТП самокаты дети
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