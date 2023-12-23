На Суворовском проспекте ограбили аптеку

Накануне вечером, 22 декабря 2023 года около 20 часов 25 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация от провизора о том, что в аптеке на Суворовском проспекте дом 12 неизвестный угрожал ножом и забрал выручку из кассы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 22 декабря около 20 часов 00 минут неизвестный, войдя в аптеку, разбил стеклянную дверь перегородки и, похитив из кассы 11 600 рублей выручки, скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Полицейские ищут злоумышленника.