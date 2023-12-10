На Всильевском острове совешен налет на салон оптики

Накануне вечером, 9 декабря 2023 года около 18 часов 30 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга обратился 35-летний администратор салона оптики, расположенного в доме 49 п Наличной улице с сообщением о налете на салон.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 18 часов 25 минут в помещение салона вошел неизвестный и, заявив, что в кармане куртки у него - пистолет, выгреб из кассы 9200 рублей, после чего, отобрав у администратора салона его личные 2 тысячи рублей, скрылся.

Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и задержанию налетчика.