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Питерец.ру » Происшествия » На Всильевском острове совешен налет на салон оптики

На Всильевском острове совешен налет на салон оптики

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Опубликовал: Anton78
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Полиция ищет разбойника, напавшего на салон оптики

Накануне вечером, 9 декабря 2023 года около 18 часов 30 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга обратился 35-летний администратор салона оптики, расположенного в доме 49 п Наличной улице с сообщением о налете на салон.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 18 часов 25 минут в помещение салона вошел неизвестный и, заявив, что в кармане куртки у него - пистолет,  выгреб из кассы 9200 рублей, после чего, отобрав у администратора салона его личные 2 тысячи рублей,  скрылся.

Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и задержанию налетчика.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров разбойное нападение
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