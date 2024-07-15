На трассе «Вологда-Тихвин» в ДТП пострадала 6-летняя пассажирка «Рено»

Накануне вечером, 14 июля 2024 года около 17 часов 15 минут на 513 километре трассы А-114 «Вологда – Тихвин" Р-21 «Кола» автомобиль «Шевроле Авео» под управлением 52-летней женщины выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Рено Логан», под управлением 35-летней автолюбительницы.

В результате дорожного происшествия пострадала 6-летняя пассажирка «Рено», девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП сотрудники полиции поводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.