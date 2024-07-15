ента новостей

16:38
Горэлектротранс сохранил работу трамваев №№7 и 65 на период ремонта на Володарском мосту за счёт трамвайного съезда
15:50
Выставочный проект «Красный угол»
15:40
Выставка «Брателло»
14:34
В Госдуме рассказали, как вычислить телефонного мошенника
14:32
На шахматном турнире «Moscow Open – 2024» Санкт-Петербург представят Лобанов, Гоганов и Шубин, а в женском турнире сыграют Гетьман, Юрасова и Насыбуллина
13:54
Закрывается трамвайное движение по Гаванской улице
13:48
В Невском районе поймали налетчика на сетевой магазин
13:32
На трассе «Вологда-Тихвин» в ДТП пострадала 6-летняя пассажирка «Рено»
13:16
В Петербурге поймали двоих жителей Ульяновска, ограбивших прохожих на улиуе Партизана Германа
12:57
В баре на шоссе Революции мужчину ударили битой ро голове
12:37
В Светогорске женщина отобрала у школьника самокат
11:06
Отечественный рынок разработки видеоигр вырос почти на 20%
10:39
Обстановка в США накалилась
10:13
На Шафировском проспекте каршеринг уходя от погони протаранил мачту освещения
09:32
Ожидается грибной год
00:40
Испания стала чемпионом Европы, победив в финале Англию со счётом 2:1, а лучшим игроком турнира стал Родри
16:00
На Шушарской дороге водитель каршерингового автомобиль погиб врезавшись в бетонное основание моста
15:50
В Невском районе задержали дебошира с пистолетом на автобусной остановке
15:39
В Петербурге задержали четверых участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте
15:38
«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок со счётом 4:2, но Клаудиньо повздорил с Семаком из-за замены
23:56
В массовом ДТП на КАД пострадало 4 человека
23:32
Россиянин Даниил Медведев проиграл Карлосу Алькарасу полуфинал Уимблдона – 2024, а победительницей женского турнира стала Крейчикова
15:34
В ДТП на трассе.«Мины-Порожек-Чаща-Новинка» погиб водитель «Хендай Гетц»
15:25
В Петербурге задержали троллейбусного хулигана с Лиговки
15:19
В центре Петербурга задержали вандала разбившего стекло рейсового автобуса
15:09
В Петербурге поймали злоумышленника ограбившего мужчину на Планерной улице
14:57
В центре Петербурга задержали подозреваемого в убийстве женщины на Полтавской улице
10:18
Подобие «театра абсурда»: современный политический тренд
09:54
Патриарх побывал в Петербурге
01:12
Ушёл из жизни Андрей Тарасенко – тренер «Сибири» и отец обладателя Кубка Стэнли Владимира Тарасенко
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Вологда-Тихвин» в ДТП пострадала 6-летняя пассажирка «Рено»

На трассе «Вологда-Тихвин» в ДТП пострадала 6-летняя пассажирка «Рено»

0
60
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП на трассе «Вологда-Тихвин –Р 21 "Кола», в котором пострадал ребенок

Накануне вечером, 14 июля 2024 года около 17 часов 15 минут на 513 километре трассы А-114 «Вологда – Тихвин" Р-21 «Кола» автомобиль «Шевроле Авео» под управлением 52-летней женщины выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Рено Логан», под управлением 35-летней автолюбительницы.

В результате дорожного происшествия пострадала 6-летняя пассажирка «Рено», девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. 

По факту ДТП сотрудники полиции поводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-02-2024, 13:18
В ДТП на трассе «Вологда-Новая Ладога» погибла водитель «Рено Логан»
27-11-2023, 08:30
В Ленобласти на трассе «Кола» в массовом ДТП погиб водитель «Рено»
1-01-2024, 14:41
В ДТП на трассе "Петербург — Матокса" погибли два человека
1-07-2023, 11:40
В Ленобласти иномарка улетела в кювет. Пострадала 5-летняя пассажирка
25-04-2024, 12:44
В ДТП на Приморском шоссе пострадал подросток и пенсионерка
24-09-2023, 10:41
В Ленобласти в массовом ДТП пострадала 7-летняя пассажирка "Рено"

Происшествия на дорогах

0
71
Сегодня, 13:32
На трассе «Вологда-Тихвин» в ДТП пострадала 6-летняя пассажирка «Рено»
0
75
Сегодня, 10:13
На Шафировском проспекте каршеринг уходя от погони протаранил мачту освещения
0
106
Вчера, 16:00
На Шушарской дороге водитель каршерингового автомобиль погиб врезавшись в бетонное основание моста
0
160
13-07-2024, 23:56
В массовом ДТП на КАД пострадало 4 человека
Наверх