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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП на КАД пострадал новорожденный ребенок

В ДТП на КАД пострадал новорожденный ребенок

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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал новорожденный ребенок

Накануне, 3 июня 2024 года около 11 часов 40 минут на 35-ом километре «КАД» (внешнее кольцо - Красногвардейский район Петербурга) 46-летний водитель, управляя автомобилем «Луидор» неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Рено Сандеро», за рулем которого находилась 30-летняя жительница города Всеволожск. После столкновения «Рено» врезался в автомобиль «Хундай Солярис», под управлением 26-летнего мужчины.

В результате дорожного происшествия пострадала новорожденная девочка (20.03.2024 года рождения), которую перевозили в «Рено». Ребенка госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район КАД ДТП
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