В Красносельском районе обнаружили подпольную наркоплантацию в квартире

19 августа 2024 года сотрудниками полиции Красносельского района Петербурга в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков в квартире дома 23 по проспекту Буденного были обнаружены и изъяты у 33-летнего хозяина контейнер, содержащий почти 400 граммов наркотического средства «мефедрон», а также обнаружена мини-плантация конопли - 13 горшков с кустами наркосодержащего растения.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Плантатора поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.