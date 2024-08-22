19 августа 2024 года сотрудниками полиции Красносельского района Петербурга в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков в квартире дома 23 по проспекту Буденного были обнаружены и изъяты у 33-летнего хозяина контейнер, содержащий почти 400 граммов наркотического средства «мефедрон», а также обнаружена мини-плантация конопли - 13 горшков с кустами наркосодержащего растения.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Плантатора поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.
В Красносельском районе обнаружили подпольную наркоплантацию в квартире
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Опубликовал: Anton78
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На юго-западе Петербурга полиция обнаружила подпольную наркоплантацию в квартире
19 августа 2024 года сотрудниками полиции Красносельского района Петербурга в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков в квартире дома 23 по проспекту Буденного были обнаружены и изъяты у 33-летнего хозяина контейнер, содержащий почти 400 граммов наркотического средства «мефедрон», а также обнаружена мини-плантация конопли - 13 горшков с кустами наркосодержащего растения.
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