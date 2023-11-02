В Приозерске женщина хранила крупную партию наркотиков в комоде

В минувший вторник, в результате проведения мероприятий по ранее возбужденному уголовному делу по факту сбыта наркотических средств, сотрудниками полиции задержана 60-летняя ранее неоднократно судимая жительница Приозерска.

При обыске по месту жительства задержанной, в комоде ее спальни полицейские обнаружили и изъяли 5 пакетов с метадоном общей массой около 200 граммов.

По данному факту возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.