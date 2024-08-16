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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино пенсионер перевел мошенникам 3,7 миллиона рублей

В Колпино пенсионер перевел мошенникам 3,7 миллиона рублей

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Опубликовал: Anton78
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Пожилой житель Колпино стал жертвой собственной доверчивости и отдал мошенникам около 3,7 миллиона рублей.

К полицейским Колпинского района Петербурга обратился 74-летний мужчина, который рассказал стражам порядка о том, что еще в прошлом году угодил в сети мошенников.

По словам пенсионера, ему на мобильный телефон в период с 25 августа по 24 декабря 2023 года звонил неизвестный, который представился военнослужащим вооруженных сил Сирии.

Введя пожилого мужчину в заблуждение, аферист убедил через различные банкоматы в Колпино перевести на указанные им счета 3 646 990 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Колпинский район пенсионеры мошенничество
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