Пенсионер из деревни Корабсельки перевел мошенникам более 13,4 млн рублей

Накануне веечром, 25 июля 2024 года около 19 часов 10 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 76-летний житель дома по Нагорной улице в деревне Корабсельки. Пенсионер сообщил стражам порядка о том, что 16 июля 2024 года ему на мобильный телефон позвонили неизвестные, представились консультантами по мошенническим действиям, сообщили, что накопленные им средства необходимо перевести на счета, которые они продиктуют, для того, чтобы их "обезопасить".

После выполнения инструкций неизвестных пожилой мужчина через различные банкоматы перевел на указанные ими счета 13 402 100 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские принимают меры к розыску и задержанию мошенников.